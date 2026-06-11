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Новые ограничения на поставки из Армении: что попало под запрет

Россельхознадзор вводит новые ограничения на поставки продукции из Армении. С 12 июня 2026 года под запрет попадает вся подкарантинная продукция — как та, что произведена в республике, так и та, что отправляется с ее территории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ограничения также коснутся транзита через Россию в страны Евразийского экономического союза. Запрет будет действовать до тех пор, пока стороны не выработают четкий алгоритм, гарантирующий безопасность и полную прослеживаемость отгружаемых товаров, уточняется в заявлении.

«Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов. Служба поэтапно, начиная с мая текущего года, ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции, а также неоднократно направляла в адрес армянской стороны информацию о нарушении поставок», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ранее ведомство уже ужесточало контроль. С 22 мая был введен запрет на поставки цветов из Армении. Затем под ограничения попали свежие томаты, огурцы, перец, зеленные культуры и клубника. Позднее список расширили за счет плодов косточковых и семечковых культур, винограда, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по данным Россельхознадзора, с 2 июня Армения должна была приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для экспорта в Российскую Федерацию.