Новые ограничения на поставки из Армении: что попало под запрет

Ранее ведомство уже ужесточало контроль. С 22 мая был введен запрет на поставки цветов из Армении. Затем под ограничения попали свежие томаты, огурцы, перец, зеленные культуры и клубника. Позднее список расширили за счет плодов косточковых и семечковых культур, винограда, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по данным Россельхознадзора, с 2 июня Армения должна была приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для экспорта в Российскую Федерацию.