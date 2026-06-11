Скоростной поезд «Финист» хотят запустить из Нижнего Новгорода в 2027 году

Ранее сообщалось, что новый экологичный скоростной поезд на альтернативной тяге «Финист» могут запустить в Нижегородской области в 2026 году. Тогда речь шла о том, чтобы задействовать его на маршруте Нижний Новгород — Ужовка — Болдино.