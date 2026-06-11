Скоростной поезд «Финист» хотят запустить из Нижнего Новгорода в 2027 году

Скоростной поезд ЭС-105 «Финист» планируют запустить из Нижнего Новгорода в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.
Железнодорожные перевозки обсудили на заседании транспортного комитета нижегородского парламента. Особое внимание было уделено обновлению поездов.
Так, скоростные электропоезда ЭС-105 «Финист» планируют запустить по направлениям Нижний Новгород — Казань и Нижний Новгород — Шахунья. Напомним, эти поезда полностью производят в России.
Кроме того, стало известно, что между Нижним Новгородом и Павловом могут начать курсировать автономные дизель-поезда ДП2Д.
Ранее сообщалось, что новый экологичный скоростной поезд на альтернативной тяге «Финист» могут запустить в Нижегородской области в 2026 году. Тогда речь шла о том, чтобы задействовать его на маршруте Нижний Новгород — Ужовка — Болдино.