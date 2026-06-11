Набережную от Светлогорска до Пионерского доверили подрядчику медцентра в Советске

Согласно техзаданию, протяжённость набережной от Светлогорска до Пионерского составит 2305 метров. Проект разделён на три этапа строительства: первый участок протянется на 673 метра, второй — на 559 метров, третий — более чем на километр. Ширина набережной составит от 17,2 до 27,3 м. На ней предусмотрят пешеходную и велосипедную дорожки, технологический проезд, а также зоны озеленения.