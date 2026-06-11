Набережную от Светлогорска до Пионерского доверили подрядчику медцентра в Советске

Контракт на строительство набережной от променада в Светлогорске до порта в Пионерском заключили по максимальной стоимости с АО «Группа компаний “ЕКС”». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Строительство обойдётся в 12 231 897 454 рубля. Контракт заключён 11 июня 2026 года. Исполнить его необходимо до конца 2030 года. На участие в аукционе была подана только одна заявка, в связи с чем торги признали несостоявшимися. Было согласовано заключение контракта с единственным поставщиком.
В мае 2026 года АО «Группа компаний “ЕКС”» стало единственным участником торгов на разработку проекта и строительство Межрайонного медико-диагностического центра в Советске. Контракт также заключили по максимальной стоимости — 12 962 201 580 рублей.
АО «ГК “ЕКС”», по данным открытых источников, основано 22 июня 1994 года и зарегистрировано в Ярославле. Компания работает на рынке строительства жилых и нежилых зданий, а также обладает действующими лицензиями на проектирование ядерных установок, обращение с отходами I-IV классов опасности, деятельность в области использования источников ионизирующего излучения, геодезические и картографические работы, монтаж средств пожарной безопасности и сохранение объектов культурного наследия. Согласно информации, размещённой на сайте группы компаний, это «системообразующее предприятие российской экономики, ведущий мультидисциплинарный участник рынка инфраструктурного строительства». Генеральный директор Алексей Власов занимает должность с 26 февраля 2016 года и одновременно является единственным учредителем.
Согласно техзаданию, протяжённость набережной от Светлогорска до Пионерского составит 2305 метров. Проект разделён на три этапа строительства: первый участок протянется на 673 метра, второй — на 559 метров, третий — более чем на километр. Ширина набережной составит от 17,2 до 27,3 м. На ней предусмотрят пешеходную и велосипедную дорожки, технологический проезд, а также зоны озеленения.
Кроме того, проект включает строительство четырёх пандусов, десяти лестничных спусков и двух слипов для подъёма и спуска судов на воду. Планируется устройство волногасящей железобетонной конструкции высотой 5,7 метра и шириной 7 метров и противооползневых сооружений общей площадью более 24 тыс. кв. м.
Срок эксплуатации объекта должен составить не менее 50 лет. Работы будут выполнять поэтапно в соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу в 2023 году.
Планы продлить светлогорский променад до Пионерского впервые озвучили в 2018 году. Изначально власти рассчитывали сделать это до 2025 года. Контракт на разработку проекта был заключён в конце 2021 года. Стоимость работ составила 64,5 млн рублей. Проект строительства набережной прошел госэкспертизу в июле 2023 года. Тогда работы оценивали в 11,1 млрд рублей.