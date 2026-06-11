Певец Шура сказал, что ему прислали две посылки с подарками из Минска — вот что было в них

Певец Шура рассказал о своей любви к Беларуси, пишет ctv.by.
— У меня спрашивают в каждом интервью, какие любимые города. У меня их три — Якутия, Москва и Минск, — признался певец.
Шура объяснил, что Минск ему нравится всем — и чистотой дорог, и отношением к нему.
— У меня был день рождения две недели назад, самые большие посылки были из Минска. Громадные. Подарили постельное белье, белорусский трикотаж, пять рубашек. Просто супер.
Ранее мы писали, что Арина Соболенко успокаивала нервы картинами Марка Шагала в Вене: «Воздушный змей» из Витебска.
Прочитайте, что начинавший в Беларуси Александр Буйнов перенес микроинсульт, не заметив этого: «За несколько недель до этого зажигал в Минске».