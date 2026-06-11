На Дону прорыв трубы оставил целый город без воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Зернограда и региональный минЖКХ. Авария произошла на пересечении переулка Западного и улицы Первомайской. Из-за серьёзного порыва водовода водоснабжение прекратилось для всех 24 тыс. жителей муниципалитета. На месте работают аварийные бригады местного ЖКХ. Глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная уточнила, что специалисты ведут земляные работы. После того как характер повреждения будет полностью ясен, коммунальщики определят точный участок трубы для замены. Местные власти обещают завершить все ремонтные работы до конца сегодняшнего дня. Пока авария не устранена, для жителей организован подвоз воды по специальным заявкам.