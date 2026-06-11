Артисты «Дикой Мяты» стали лауреатами премии МУЗ-ТВ

Сразу несколько участников фестиваля вошли в число победителей премии МУЗ-ТВ 2026. Награду в категории «Лучшая группа» получили The Hatters, которые уже на следующей неделе представят на «Дикой Мяте» проект «Электроника».
А открытием года музыкальная индустрия признала группу «Бонд с кнопкой». Они стали победителями в номинации «Прорыв года».
Кроме того, премию за лучший альбом получила «Моя Мишель», награду «За вклад в развитие популярной музыки» — Леонид Агутин, а в специальной категории «Голос поколений» была отмечена группа «Кино».
Среди лауреатов премии всё чаще оказываются независимые артисты, что в очередной раз подтверждает репутацию «Дикой Мяты» как площадки, где новые имена появляются раньше, чем становятся частью музыкального мейнстрима.
На «Дикой Мяте-2026» выступят: Бонд с кнопкой, Ёлка, Танцы Минус, IOWA, ТMNV, polnalyubvi, Найк Борзов, TRITIA, Гудтаймс, ssshhhiiittt!, Нейромонах Феофан, Драгни с оркестром, Drummatix, хмыров, Электроника by THE HATTERS, Рубеж Веков, Диктофон, obraza net, Токсичный ансамбль лягухо, Психея, Рушана, Людмил Огурченко, источник, конец солнечных дней, я Софа, Manapart, синдром главного героя, Nomad Punk (KZ), MONOLYT (IL), Молодость Внутри, Лолита Косс, DenDerty, The OM, DRIADA, Sula Fray, СТРИО, соня хочет танцевать, Пальцева Экспириенс, vestfalin, Илюша, Три Вторых, Inna Syberia, Утром удалю, видеокассета твоих родителей, джинсы тарковского, КАТОРГА, маяк, Пилс, Досвидошь, друнк, Дела поважнее, груша, Борисовский Тракт, Sipe, 3.56 am, гулян, SALVADOR, Мелекесс, MARIA KON, The Legendary Flower Punk, Шлюз, SOULTYLER, Брейкпилз, Tabasco Band, ночь на кухне, Lemium, котарды, Пахала Дала, Шатя, Jazzhouse Trio, Ragged Boots, Гнев Господень, СУПЕРКОЗЛЫ, Питоны 3000, Местный Бездарь, Мама не узнает, black lama, неаринаменя, СЕЙЙЕС, Хвоя, ТКАНИ, Савеличи, ДЕВИЦА, КРИМИ КРАЙ, Paradigma, Ответы Внутри, VODOPADY, Lomany Russky, ПАТЛЫ, Архитектура, Солнечно Дождливо, Asenssia, МИЧ и другие. Диджей-сеты: Dj Грув, Dj Peretse, Dj Android, Saint Rider, Despersion, М.Pravda, Dj AKS, Somnia, Lion (SLK), LIRA, DJ Korolev, R136a1, GREENISE, SoftSkilla, Sorokova, Dj KATYA ZEMSKAYA, Alyona Axyonova, DJ Спартак, Sadriil и другие.
«Дикая Мята» — это будет легендарно!
19−21 июня, Тульская область, поселок Бунырево.
Билеты и все подробности: http://mintmusic.ru.
Реклама. ООО «Джей-групп». ОГРН: 1137746102273. 301360, Тульская область, г. о. Алексин, с. Бунырево, тер. Арт-Кэмп Дикая Мята, зд. 1. 6+ Erid 2VfnxxHCx58.