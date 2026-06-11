Артисты «Дикой Мяты» стали лауреатами премии МУЗ-ТВ

Сразу несколько участников фестиваля вошли в число победителей премии МУЗ-ТВ 2026. Награду в категории «Лучшая группа» получили The Hatters, которые уже на следующей неделе представят на «Дикой Мяте» проект «Электроника». А открытием года музыкальная индустрия признала группу «Бонд с кнопкой». Они стали победителями в номинации «Прорыв года». Кроме того, премию…