В городе Тутаеве Ярославской области открылась новая ледовая арена

«Теперь у тутаевцев есть круглогодичный лед, что позволит расширить многообразие видов спорта в городе. У нас в регионе сильный хоккей, много жителей занимается этим видом спорта и на профессиональном, и на любительском уровне. Создаем для этого необходимые условия. Недавно открыли ледовый корт в Рыбинске, еще один строим в Ростове Великом, а в следующем году подадим заявку на строительство ледовой арены в Угличе», — отметил Михаил Евраев.