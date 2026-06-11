В городе Тутаеве Ярославской области открылась новая ледовая арена

Новый ледовый комплекс, построенный по госпрограмме «Спорт России», начал работу в городе Тутаеве Ярославской области. В торжественном открытии арены принял участие глава региона Михаил Евраев, сообщили в областном департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов.
Общая площадь нового двухэтажного спортивного объекта — 3,2 тыс. кв. м, ледовой арены — более 1,6 тыс. кв. м. Для зрителей построена комфортная трибуна, а для спортсменов предусмотрены душевые, помещения для переодевания, хранения и сушки формы. В здании оборудована мастерская для заточки коньков и подгонки клюшек, а также пункт выдачи прокатного инвентаря. Есть пост охраны и медицинский кабинет. Отдельное помещение выделено для станции водоподготовки и специализированной машины, предназначенной для ухода за льдом.
Второй этаж дворца — это зона общефизической подготовки и отдыха. Там открылся просторный тренажерный зал с раздевалками и душевыми. Большой блок отведен под административно-бытовые помещения для персонала и тренеров. Комплекс смогут посещать профессионалы, воспитанники спортшкол, сторонники активного образа жизни, чтобы заниматься хоккеем, шорт-треком, фигурным катанием, другими видами спорта.
«Теперь у тутаевцев есть круглогодичный лед, что позволит расширить многообразие видов спорта в городе. У нас в регионе сильный хоккей, много жителей занимается этим видом спорта и на профессиональном, и на любительском уровне. Создаем для этого необходимые условия. Недавно открыли ледовый корт в Рыбинске, еще один строим в Ростове Великом, а в следующем году подадим заявку на строительство ледовой арены в Угличе», — отметил Михаил Евраев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.