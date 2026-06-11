Отказались от морковки в пользу шпината. Опытные огородники о новых трендах

Современные сады и огороды уже не похожи на те, что были раньше: изменились виды культур, способы выращивания. Опытные дачники рассказали, почему отказались от выращивания лука и моркови, но увеличили площади под шпинат. Садовод-огородник с 40-летним стажем Ирина Костарева рассказала сайту perm.aif.ru, какие культуры способны расти практически без ухода, принося при этом «золотой» урожай.
Что не так с морковкой и луком?
Ирина Костарева рассказала, что перестала высаживать культуры, которые требуют повышенных трудозатрат. Среди них морковь и лук. Но почему? Опытная огородница объяснила, что эти растения гораздо проще приобрести в магазине, так как их стоимость никогда не поднималась дороже сорока рублей за килограмм. При этом уход за ними отнимает много сил и времени.
Ранней весной нужно готовить грядки, чтобы сохранить в почве влагу. Всходят семена моркови почти месяц, а урожай во многом зависит от их качества. После появления всходов морковь необходимо регулярно полоть, прореживать и подкармливать. В итоге на дачу приходится ездить часто и тратить ресурсы на уход. В итоге себестоимость урожая выходит выше, чем стоимость этого же овоща в магазине.
Лук требует много влаги, поэтому его нужно сажать осенью или очень ранней весной. Если этого не сделать, к началу мая в почве уже нет достаточного запаса влаги, и луковицы не успевают вырасти крупными. Дополнительный полив требует вложений и трудозатрат. В таких условиях результат не оправдывает затраченные силы, ведь в магазине и на рынке лук стоит недорого и продаётся круглый год.
Золотая зелень.
По словам опытной огородницы, одной из самых выгодных культур для выращивания стала зелень. На это есть несколько причин: лёгкий уход, размножение самосевом и баснословная стоимость этой продукции в супермаркетах.
Как отметила Ирина Костарева, килограмм укропа или петрушки в обычном супермаркете может стоить около тысячи рублей за 1 килограмм — а это, между прочим, вдвое (!) дороже мяса. Более того, такие культуры, как базилик и шпинат, обходятся покупателям ещё дороже. Базилик в магазинах стоит от 2 до 3 тыс. рублей, а шпинат — от 1,3 до 1,5 тыс. рублей.
Петрушка и укроп — самые неприхотливые. Костарева рассказала, что уже восемь лет не сеет петрушку, потому что её достаточно посадить один раз, оставить часть кустиков на следующий год. Петрушка — двулетнее растение. На второй год у культуры появятся цветоносы, а затем и семена, которые сами упадут в землю и прорастут. Так эта культура и будет возобновляться из года в год самосевом. Главное — оставить этот участок огорода в покое — не перекапывать его.
«Непрерывный оборот петрушки в природе», — с улыбкой сказала опытная огородница.
Укроп ведёт себя точно так же — достаточно оставить часть зонтиков и не перекапывать это место.
Семена базилика, шпината и кинзы Ирина Костарева покупает за десять рублей в магазине (на популярных маркетплейсах стоимость начинается от ста рублей). Опытная огородница сеет базилик в марте одновременно с помидорами. Затем и ту, и другую рассаду пересаживает в теплицу, размещая базилик на свободные места по краям грядок с помидорами. Пока она ухаживает за томатами, зелень спокойно растёт рядом, не требуя отдельного ухода. Шпинат дачница сажает в апреле, так как он любит прохладу и к июню уже созревает. А вот в жаркие летние месяцы выращивать его сложнее.
Сельдерей Ирина Костарева тоже выращивает рассадой. На постоянное место размещает между кустами болгарского перца: пока растение только набирает силу до июля, сельдерей занимает свободное место, получает тепло и влагу от поливов.
Какую зелень стоит посадить в середине июня?
По словам Ирины, в июне уже поздно сеять шпинат, базилик и сельдерей — им нужно больше времени для полноценного роста, а шпинату вредит жаркая погода. Зато именно сейчас самое благоприятное время для посева салата, который тоже обладает способностью самосева. Его, кстати, даже рекомендуют сеять несколько раз в сезон с промежутками в две недели, чтобы полезная зелень не заканчивалась на ваших столах.
Также июнь — отличный месяц для посадки пряных трав, таких как петрушка, укроп и кинза. Они прекрасно адаптируются к летней погоде, хоть иногда и не достигают особо крупных размеров.
«В Перми, где я живу, привыкли покупать у бабушек укроп, петрушку и лук, а за базиликом и кинзой идти в магазин. Кинза вообще воспринимается как южная экзотика, хотя она отлично растёт в средней полосе России», — говорит Ирина.
Так с минимальными усилиями садоводы выращивают ароматную зелень, которая улучшает вкус различных блюд и используется в заготовках.