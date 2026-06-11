Отказались от морковки в пользу шпината. Опытные огородники о новых трендах

Петрушка и укроп — самые неприхотливые. Костарева рассказала, что уже восемь лет не сеет петрушку, потому что её достаточно посадить один раз, оставить часть кустиков на следующий год. Петрушка — двулетнее растение. На второй год у культуры появятся цветоносы, а затем и семена, которые сами упадут в землю и прорастут. Так эта культура и будет возобновляться из года в год самосевом. Главное — оставить этот участок огорода в покое — не перекапывать его.