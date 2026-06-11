До суда дошло дело владельца «Набережной № 1» в Воронеже о хищении 30 млн

По данным Rusprofile, Гор Гюлназарян был зарегистрирован как ИП в Воронеже в апреле 2015 года для деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания. Господин Гюлназарян также является собственником и гендиректором местного ООО «Центр экспертизы № 1», созданного в марте 2022 года для занятия профессиональной, научной, технической и прочей, не включенной в другие группировки, деятельностью. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Компания завершила 2025 год с нулевыми финпоказателями, 2024-й — с нулевой выручкой и убытком 10 тыс. руб.