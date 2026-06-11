Одного нижегородского выпускника удалили с ЕГЭ по обществознанию

Одного одиннадцатиклассника удалили с экзамена по обществознанию из-за использования шпаргалок в Нижегородской области. Об этом рассказал министр образования региона Михаил Пучков.
Сегодня, 11 июня, школьники сдавали ЕГЭ по обществознанию и физике. Экзамены принимали в 75 пунктах приёма по всему региону.
Обществознание выбрали 5625 человек, а физику — 2719. При этом обществознание так и остается самым популярным предметов по выбору для сдачи ЕГЭ, а вот интерес к физике начал расти в этом году.
В целом, экзамены прошли в штатном режиме. На ЕГЭ по физике списывальщиков не было.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новое отделение обучения юных операторов БПЛА открылось в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде.