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Одного нижегородского выпускника удалили с ЕГЭ по обществознанию

Все из-за использования шпаргалок на экзамене.

Одного одиннадцатиклассника удалили с экзамена по обществознанию из-за использования шпаргалок в Нижегородской области. Об этом рассказал министр образования региона Михаил Пучков.

Сегодня, 11 июня, школьники сдавали ЕГЭ по обществознанию и физике. Экзамены принимали в 75 пунктах приёма по всему региону.

Обществознание выбрали 5625 человек, а физику — 2719. При этом обществознание так и остается самым популярным предметов по выбору для сдачи ЕГЭ, а вот интерес к физике начал расти в этом году.

В целом, экзамены прошли в штатном режиме. На ЕГЭ по физике списывальщиков не было.

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