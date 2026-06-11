В гимназии в Пермском крае сделали ремонт по просьбе родителей учеников

В Пермском крае построили новый корпус гимназии № 33 с современными классами и профильной подготовкой для ребят. Со временем на четвёртом этаже отошла плитка и начали протекать световые окна. Чтобы проблему поскорее решили, родители учеников отправили сообщение через QR-код обратной связи.