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В гимназии в Пермском крае сделали ремонт по просьбе родителей учеников

О проблемах они сообщили с помощью QR-кода.

Источник: Национальные проекты России

В Пермском крае построили новый корпус гимназии № 33 с современными классами и профильной подготовкой для ребят. Со временем на четвёртом этаже отошла плитка и начали протекать световые окна. Чтобы проблему поскорее решили, родители учеников отправили сообщение через QR-код обратной связи.

Застройщик отреагировал быстро и всё отремонтировал. Новый корпус открыли по нацпроекту «Образование», а сейчас за комфортом гимназистов следят по нацпроекту «Молодежь и дети».

На всех объектах, построенных или обновлённых по нацпроектам, размещены таблички с QR-кодом. Если заметили недочёт — отсканируйте код и вопрос обязательно рассмотрят!