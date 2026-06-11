Как будут работать воронежские учреждения с 12 по 14 июня

Кабинеты неотложной стоматологической помощи будут работать в Воронежской клинической стоматологической поликлинике № 4 на Челюскинцев, 136 и в Воронежской детской клинической стоматологической поликлинике № 2 на Ватутина, 16 круглосуточно 12 и 14 июня. Приём пациентов по записи будет осуществляться 13 июня с 8:00 до 14:00, с 14:00 до 8:00 будут работать кабинеты неотложной помощи.