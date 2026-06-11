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Как будут работать воронежские учреждения с 12 по 14 июня

Ряд организаций в Воронежской области изменит расписание в связи с празднованием Дня России. Как будут работать медучреждения, МФЦ, отделения почты и ГАИ с пятницы, 12 июня, по воскресенье, 14 июня — в материале vrn.aif.ru.

Источник: АиФ Воронеж

Ряд организаций в Воронежской области изменит график работы в связи с празднованием Дня России. Как будет осуществляться приём жителей региона в медучреждениях, МФЦ, отделениях почты, а также ГАИ с пятницы, 12 июня, по воскресенье, 14 июня — в материале vrn.aif.ru.

Медицинские учреждения.

12 и 14 июня поликлиники и женские консультации будут работать по графику воскресного дня. 13 июня приём пациентов будет осуществляться по графику субботнего дня.

Кабинеты и отделения неотложной помощи будут функционировать в соответствии с графиком работы поликлиник.

Кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения в Воронежском областном клиническом наркологическом диспансере на улице 121 Стрелковой дивизии, 18 будет открыт круглосуточно.

Стационары города и области в праздничные дни закрываться не будут. Врачи продолжат работать согласно графику дежурств, а службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф — круглосуточно. Напомним, что номер телефона скорой помощи — «03», с мобильного — «103». Также вызвать скорую можно по единому номеру службы спасения «112».

Кабинеты неотложной стоматологической помощи будут работать в Воронежской клинической стоматологической поликлинике № 4 на Челюскинцев, 136 и в Воронежской детской клинической стоматологической поликлинике № 2 на Ватутина, 16 круглосуточно 12 и 14 июня. Приём пациентов по записи будет осуществляться 13 июня с 8:00 до 14:00, с 14:00 до 8:00 будут работать кабинеты неотложной помощи.

В Воронежском областном бюро судебно-медицинской экспертизы выходными днями объявлены 12 и 14 июня. В субботу, 13 июня, оно будет открыто с 8:00 до 13:00.

Выдача тел в Воронежском областном патологоанатомическом бюро 12 и 14 июня будет осуществляться с 8:00 до 14:00. Учреждение будет открыто круглосуточно на приём тел в субботу, 13 мая.

Почтовые отделения.

12 июня станет выходным днём для большинства отделений «Почты России» за исключением тех, которые выдают заказы с маркетплейсов. Они продолжат работать в обычном режиме. 11 июня рабочий день почтовых отделений сократится на один час.

В День России почтальоны также не будут разносить письма, бандероли, посылки, газеты и журналы. Пенсии и пособия воронежцам доставят по согласованному с региональным отделением СФР графику.

Для некоторых почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Уточнить расписание можно на официальном сайте «Почты России» или в мобильном приложении.

С воскресенья, 13 числа, почтовые отделения возобновят работу по обычному расписанию.

МФЦ.

11 июня во всех филиалах рабочий день будет сокращён на один час.

В День России, 12 июня, центры «Мои Документы» не будут принимать клиентов.

С субботы, 13 июня, все СМАРТ-МФЦ Воронежа и области продолжат работать в привычном режиме.

Полную информацию о графике работы каждого филиала МФЦ можно получить по ссылке.

ГАИ.

12 июня станет выходным днём для межрайонных регистрационно-экзаменационных подразделений (МРЭО).

13 и 14 июня приём граждан будет осуществляться по графику выходного дня.

С понедельника, 15 июня, все МРЭО продолжат работать в привычном режиме.