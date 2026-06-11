Нижегородская область заключила соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Мурманской и Самарской областями

«Межрегиональное сотрудничество открывает перед путешественниками новые интересные маршруты, которые объединяют уникальные возможности Русского Севера и богатейшее историко-культурное наследие Поволжья. Мы заинтересованы в том, чтобы туристы, планируя путешествие, могли легко получать полную информацию о Мурманской и Нижегородской областях, а туроператоры — создавать на этой основе востребованные и разнообразные предложения. Уверена, совместная работа будет способствовать росту взаимных туристических потоков и укреплению позиций обоих регионов на туристической карте России», — отметила министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор. «Подписанное соглашение — подтверждение наших крепких партнерских отношений, и оно позволит усилить продвижение туристических возможностей Самарской области, в том числе на территории Нижегородской области. Между нами уже заключена договоренность о размещении мобильного туристского информационного центра Самарской области в Нижнем Новгороде в июне текущего года, а также об организации информационного тура для презентации нашего региона местным туроператорам», — подчеркнула министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.