Нижегородская область заключила соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Мурманской и Самарской областями

Нижегородская область будет развивать сотрудничество в сфере туризма с Мурманской и Самарской областями. Соответствующие соглашения были подписаны 11 июня в Москве в рамках Международного туристического форума «Путешествуй!». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Ключевыми задачами сотрудничества станут совместное продвижение турпродуктов, содействие развитию контактов с туристическими компаниями, обмен передовым опытом в области внутреннего туризма, а также взаимная информационная поддержка на интернет-ресурсах и в средствах массовой информации. Документ также предполагает регулярный обмен успешными практиками, проведение совместных мероприятий и содействие участию сторон в международных и межрегиональных туристических выставках и форумах.
«Нижегородская область активно развивает внутренний туризм, и для нас особенно ценно объединять усилия с таким динамичными и самобытным регионами, как Мурманская и Самарская области. Обмен опытом в продвижении территорий, совместная работа над межрегиональными маршрутами и информационное партнёрство помогут привлечь больше гостей и в сердце Поволжья, и в Арктику, и в Самару», — подчеркнул министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
Министр подчеркнул, что подписание соглашения соответствует целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Межрегиональное сотрудничество открывает перед путешественниками новые интересные маршруты, которые объединяют уникальные возможности Русского Севера и богатейшее историко-культурное наследие Поволжья. Мы заинтересованы в том, чтобы туристы, планируя путешествие, могли легко получать полную информацию о Мурманской и Нижегородской областях, а туроператоры — создавать на этой основе востребованные и разнообразные предложения. Уверена, совместная работа будет способствовать росту взаимных туристических потоков и укреплению позиций обоих регионов на туристической карте России», — отметила министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор. «Подписанное соглашение — подтверждение наших крепких партнерских отношений, и оно позволит усилить продвижение туристических возможностей Самарской области, в том числе на территории Нижегородской области. Между нами уже заключена договоренность о размещении мобильного туристского информационного центра Самарской области в Нижнем Новгороде в июне текущего года, а также об организации информационного тура для презентации нашего региона местным туроператорам», — подчеркнула министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.
Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство» реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина и предусматривает решение задач, которые ранее были учтены в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок.