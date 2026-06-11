Сотрудники кубанского санатория «Русь» обучились бережливым инструментам

Коллектив санатория «Русь» Краснодарского края прошел обучение бережливым инструментам в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве экономики.
Рабочая группа совместно с сотрудниками бухгалтерии освоили методы повышения эффективности повседневных операций. Полученные знания уже начали внедрять в ключевые процессы предприятия.
«Мы провели два насыщенных дня обучения, где главным акцентом стала стандартизированная работа на примере оформления брони в системе Shelter PMS. Сотрудники не только разобрали второй тип стандартизированной работы, но и научились описывать процессы в стандартных операционных процедурах. Отдельно мы затронули автономное обслуживание на примере принтера и общую эффективность оборудования в прачечной. Теперь команда понимает, как рассчитывать ОЕЕ и применять эти знания в других направлениях санатория», — рассказала эксперт регионального центра компетенций Анастасия Ермакова.
В ходе первого обучающего модуля участники выбрали процесс «Оформление брони в системе Shelter PMS» для детального анализа. Они определили подходящий тип стандартизированной работы и ознакомились с листами стандартизации. По итогам для оптимизации выбрали два процесса: «Прием и размещение гостей» и «Отправка списков в миграционную службу».
Второй модуль посвятили автономному обслуживанию и общей эффективности оборудования. Администраторы научились самостоятельно заменять картриджи в принтере и определять характер поломки. На примере прачечной разобрали формулу расчета ОЕЕ и входящие в нее показатели. Рабочая группа поняла, как применить эти знания в других направлениях санатория для планирования загрузки.
Напомним, участниками федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» являются 422 кубанских предприятия. Узнать подробные условия участия и подать заявку можно на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.