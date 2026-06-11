Сотрудники кубанского санатория «Русь» обучились бережливым инструментам

«Мы провели два насыщенных дня обучения, где главным акцентом стала стандартизированная работа на примере оформления брони в системе Shelter PMS. Сотрудники не только разобрали второй тип стандартизированной работы, но и научились описывать процессы в стандартных операционных процедурах. Отдельно мы затронули автономное обслуживание на примере принтера и общую эффективность оборудования в прачечной. Теперь команда понимает, как рассчитывать ОЕЕ и применять эти знания в других направлениях санатория», — рассказала эксперт регионального центра компетенций Анастасия Ермакова.