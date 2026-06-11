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Стартовал обучающий онлайн-проект «Безопасные дороги летом»

Интерактивные задания помогут лучше ориентироваться в транспортной среде, за рулем велосипеда или самоката.

Источник: Национальные проекты России

Онлайн-проект «Безопасные дороги летом» стартовал на образовательной платформе Учи.ру при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проверить знания можно до 31 августа на сайте, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

«Летом дети проводят больше времени на улице, активно используют велосипеды, самокаты и другие средства передвижения. В этот период особенно важно напомнить школьникам о правилах поведения на дороге. В проекте “Безопасные дороги летом” собраны задания по самым частым дорожным ситуациям, и благодаря интерактивному формату дети учатся замечать потенциальные риски и принимать взвешенные решения. Это помогает не только закрепить знания правил дорожного движения, но и применить их на практике», — сказала руководитель департамента олимпиад Учи.ру Дарья Островская.

Интерактивные задания помогут лучше ориентироваться в транспортной среде, за рулем велосипеда или самоката и уменьшить риск опасных ситуаций на каникулах. Участники примерят на себя роли персонажей проекта и помогут им без нарушений правил дорожного движения добраться из точки «А» в точку «Б». При совершении ошибки ребята увидят все последствия несоблюдения правил.

В летнем онлайн-тестировании примут участие и движение «Юные инспекторы движения» (ЮИД). Движение ЮИД — это уникальный проект, в котором школьники делятся со сверстниками знаниями по безопасности на дорогах.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте и из личного кабинета перейти на страницу проекта. После прохождения всех заданий школьники получат памятные сертификаты и онлайн-призы. А по окончании летних каникул школьников ждет ежегодная Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». В этом году она пройдет с 22 сентября по 25 октября.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.