Стартовал обучающий онлайн-проект «Безопасные дороги летом»

«Летом дети проводят больше времени на улице, активно используют велосипеды, самокаты и другие средства передвижения. В этот период особенно важно напомнить школьникам о правилах поведения на дороге. В проекте “Безопасные дороги летом” собраны задания по самым частым дорожным ситуациям, и благодаря интерактивному формату дети учатся замечать потенциальные риски и принимать взвешенные решения. Это помогает не только закрепить знания правил дорожного движения, но и применить их на практике», — сказала руководитель департамента олимпиад Учи.ру Дарья Островская.