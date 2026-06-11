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В Госдуме предложили ввести дистанционный техосмотр автомобилей

В Госдуме предложили ввести полный дистанционный техосмотр транспортных средств.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили провести эксперимент по внедрению полного дистанционного техосмотра транспортных средств.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность проведения правового эксперимента по внедрению полного дистанционного технического осмотра транспортных средств», — сказано в обращении.

Парламентарии уточнили, что такой формат мог бы проводиться аккредитованным оператором техосмотра с участием технического эксперта, с использованием видеосъемки или онлайн-связи, оформлением цифрового листа осмотра, фиксацией результата и подписанием диагностической карты усиленной квалифицированной электронной подписью.

По их словам, в рамках такой процедуры технический эксперт мог бы дистанционно проверять транспортное средство по установленному маршруту осмотра: идентификационные признаки, государственный регистрационный знак, VIN-номер, внешний вид, состояние шин, стекол, зеркал, световых приборов, ремней безопасности и других элементов, предусмотренных обязательными требованиями.

Депутаты также предложили на первом этапе применять дистанционный техосмотр к транспортным средствам с пониженным уровнем риска, а для автобусов, транспорта для перевозки детей, такси, автомобилей для перевозки опасных грузов и других категорий повышенного риска — сохранить очный порядок либо установить дополнительные условия после оценки результатов пилотного проекта.

По мнению авторов, реализация инициативы позволит повысить доступность технического осмотра для граждан и малого бизнеса, сократить временные затраты, снизить нагрузку на стационарные пункты техосмотра, создать более удобный цифровой порядок прохождения процедуры и одновременно сохранить требования безопасности дорожного движения.

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