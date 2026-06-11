В Госдуме предложили ввести дистанционный техосмотр автомобилей

Депутаты также предложили на первом этапе применять дистанционный техосмотр к транспортным средствам с пониженным уровнем риска, а для автобусов, транспорта для перевозки детей, такси, автомобилей для перевозки опасных грузов и других категорий повышенного риска — сохранить очный порядок либо установить дополнительные условия после оценки результатов пилотного проекта.