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В Ростовской области завели дело из-за обналичивания проездных на 19 млн рублей

Перевозчика заподозрили в мошенничестве с льготными проездными.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области завели уголовное дело в связи с подозрениями в обналичивании проездных на 19 млн рублей. Об этом сообщает пресc-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, с 2024 по 2025 годы индивидуальный предприниматель организовала схему по незаконному получению бюджетных денег, выделяемых областью на возмещение затрат по перевозке льготной категории граждан.

— Подозреваемая обманом завладела транспортными картами 12 льготников и использовала эти карты на маршрутах село Куйбышево — Таганрог и село Григорьевка — Таганрог. Таким образом увеличивалось количество пассажиров со льготами. Отчет о затратах женщина ежемесячно отправляла в минтруд Ростовской области для получения компенсации, — рассказали в УФСБ.

Ущерб составил 19,8 млн рублей. В отношении подозреваемой возбуждено дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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