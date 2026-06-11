В Ростовской области завели дело из-за обналичивания проездных на 19 млн рублей

— Подозреваемая обманом завладела транспортными картами 12 льготников и использовала эти карты на маршрутах село Куйбышево — Таганрог и село Григорьевка — Таганрог. Таким образом увеличивалось количество пассажиров со льготами. Отчет о затратах женщина ежемесячно отправляла в минтруд Ростовской области для получения компенсации, — рассказали в УФСБ.