В конкурсе проектов для молодежи победили 25 команд Кировской области

Победителями третьего сезона Всероссийского конкурса лучших проектов для детей и молодежи «Конкурс первичных отделений», организованного по нацпроекту «Молодёжь и дети», стали 2 тыс. команд, в том числе 25 из Кировской области. Об этом сообщили в региональном управлении массовых коммуникаций.
Конкурс проходил с осени 2025 года по май 2026 года. Всего от областных первичных отделений в школах, детских садах и учреждениях среднего профессионального образования было подано 125 заявок.
«Поздравляю команды Кировской области с успешным выступлением в третьем сезоне “Конкурса первичных отделений”. 25 победителей — это серьезный результат, который стал возможен благодаря слаженной работе детей, наставников и педагогов. Уверена, что полученная поддержка поможет нашим первичным отделениям создать еще более комфортные условия для самореализации ребят, запустить новые социальные проекты и укрепить материально-техническую базу, чтобы продолжить помогать юным талантам воплощать их идеи в жизнь», — отметила председатель Совета регионального отделения Движения первых Вероника Потапова.
Победителями в номинации «Лига возможностей» стали 2 региональные команды, они получат по 500 тыс. рублей. Второе место заняли 5 команд, они получат премию в 300 тыс. рублей, а 17 команд, занявшие третье место, станут обладателями приза в 200 тыс. рублей. В номинации «Первая лига» одна команда заняла второе место и получит 300 тыс. рублей. Средства можно направить на улучшение инфраструктуры, закупку оборудования и новые проекты.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.