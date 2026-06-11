В конкурсе проектов для молодежи победили 25 команд Кировской области

«Поздравляю команды Кировской области с успешным выступлением в третьем сезоне “Конкурса первичных отделений”. 25 победителей — это серьезный результат, который стал возможен благодаря слаженной работе детей, наставников и педагогов. Уверена, что полученная поддержка поможет нашим первичным отделениям создать еще более комфортные условия для самореализации ребят, запустить новые социальные проекты и укрепить материально-техническую базу, чтобы продолжить помогать юным талантам воплощать их идеи в жизнь», — отметила председатель Совета регионального отделения Движения первых Вероника Потапова.