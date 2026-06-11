В Кузнецке Пензенской области состоится фестиваль активного отдыха

Всероссийский фестиваль активного отдыха «Кузнецкий рубеж» пройдет 13 июня на территории мотодрома «Сухановский» в городе Кузнецке Пензенской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.
На территории более 60 гектаров для гостей подготовят зрелищные спортивные соревнования по мотобиатлону в классах эндуро, мотоциклы с колясками и квадроциклы. Также на площадке фестиваля будет представлена выставка ретро-мотоциклов и множество других активностей. Дневную программу завершат состязания по силовому экстриму, в которых выступят сильнейшие спортсмены Поволжья.
Кроме того, для гостей будет работать зона фудкортов с блюдами русской, мордовской, узбекской и татарской национальной кухни. Для детей организуют отдельную зону с игровыми аттракционами, батутами, призовым тиром, аниматорами и другими развлечениями. Вечерняя программа включит в себя выступления рок-музыкантов, световые и огненные шоу, конкурсы и подарки для посетителей.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.