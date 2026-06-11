Хедлайнером фестиваля «Золотая хохлома» в Семенове станет группа «Моя Мишель»

В этом году мероприятие будет проходить 20 и 21 июня. Главной локацией фестиваля станет площадь Ленина, где в течение двух дней будут выступать артисты. На сцене можно будет увидеть фольклорные ансамбли, народных исполнителей, кавер-группы. Кульминацией вечера 20 июня станет концерт музыкального коллектива «Моя Мишель» с 21.00 до 21:45.