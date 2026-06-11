Хедлайнером фестиваля «Золотая хохлома» в Семенове станет группа «Моя Мишель»

Опубликована программа фестиваля народных художественных промыслов «Золотая хохлома», который ежегодно проводят в Семенове. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В этом году мероприятие будет проходить 20 и 21 июня. Главной локацией фестиваля станет площадь Ленина, где в течение двух дней будут выступать артисты. На сцене можно будет увидеть фольклорные ансамбли, народных исполнителей, кавер-группы. Кульминацией вечера 20 июня станет концерт музыкального коллектива «Моя Мишель» с 21.00 до 21:45.
На площадке фестиваля будет работать ярмарка народных промыслов. Гостей также пригласят поучаствовать в мастер-классах. В 11:00 на мероприятие приедет игрок хоккейного клуба «Торпедо», уроженец Семенова Сергей Скворцов. Он проведет автограф-сессию и поучаствует в мастер-классе по росписи шайб.
События фестиваля также охватят скверы, музеи и фабрику «Хохломская роспись». С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.
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