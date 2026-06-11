Воронежец получил срок за призывы к убийству президента и оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил 40-летнего жителя Воронежа Артема Прорешного к девяти годам лишения свободы за приготовление к участию в террористической организации и публичное оправдание терроризма (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до 20 лет). Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Также суд назначил штраф в размере 300 тыс. руб. и запрет на два года заниматься администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей, следует из сообщения суда.