Что происходит перед «Дикой Мятой-2026»: главные новости фестиваля за неделю до старта

Легендарный фестиваль «Дикая Мята-2026» стартует через неделю! Он, как всегда, пройдет в Тульской области с 19 по 21 июня. Организаторы завершают подготовку площадки, а зрители получают последние подробности о специальных шоу, билетных акциях и артистах, которые уже сейчас оказываются в центре внимания музыкальной индустрии.
«Дикая Мята» — это будет легендарно!
19−21 июня, Тульская область, поселок Бунырево.
Билеты и все подробности: http://mintmusic.ru.
Реклама. ООО «Джей-групп». ОГРН: 1137746102273. 301360, Тульская область, г. о. Алексин, с. Бунырево, тер. Арт-Кэмп Дикая Мята, зд. 1. 6+ Erid 2VfnxvoFgci.