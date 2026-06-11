Что происходит перед «Дикой Мятой-2026»: главные новости фестиваля за неделю до старта

Легендарный фестиваль «Дикая Мята-2026» стартует через неделю! Он, как всегда, пройдет в Тульской области с 19 по 21 июня. Организаторы завершают подготовку площадки, а зрители получают последние подробности о специальных шоу, билетных акциях и артистах, которые уже сейчас оказываются в центре внимания музыкальной индустрии. «Дикая Мята» — это будет легендарно!…