Калининградцы составили список самых переоцененных профессий

Чиновники, футболисты и блогеры попалив список самых переоцененных профессий по версии жителей Калининграда. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результат свежего опроса.
Самые неоправданно высокие зарплаты у депутатов и всевозможных политиков. На второй строчке рейтинга расположились директора и руководители разных мастей.
Третье место у программистов и государственных служащих.
В топе переоцененных также оказались менеджеры, футболисты, риелторы, блогеры, курьеры и артисты.
Интересно, что мужчины чаще называли сверхвысокими доходы чиновников и всяких директоров, а женщины — футболистов.
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