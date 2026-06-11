9‑балльные пробки сковали улицы Нижнего Новгорода

Девятибалльные пробки образовались в Нижнем Новгороде в четверг, 11 июня, вечером. Дорожной обстановкой делится сервис Яндекс Карты.
Самая напряженная ситуация наблюдается на Мещерском озере. Там машины стоят в сторону Борского моста, в частности на улицах Сергея Акимова, Бурнаковской, Акимова, Карла Маркса, Мещерском бульваре, Советской улице, Волжской набережной. Прилегающие улицы тоже стали «красными»: это Сормовское шоссе, Бурнаковский проезд, улица Бурнаковская, Коминтерна, Московское шоссе.
Также красные зоны образовались в центре города, в том числе на улицах Белинского, Ванеева, Максима Горького, Нижневолжской набережной, проспекте Гагарина.
Из-за аварии машины встали на Казанском шоссе в сторону Кстова, а также на улицах Ларина и Новикова-Прибоя и проспекте Ленина.
12 июня в Нижнем Новгороде будут отмечать День России, в связи с чем нижегородцев ждут трехдневные выходные — с пятницы по воскресенье. В эту дату запланирована праздничная программа на территории Нижегородской ярмарки, парка «Швейцария» и парка 1 Мая. Также в эти праздничные дни будет усилена работа общественного транспорта по вечерам в местах проведения мероприятий. В частности, это коснется автобусов № 1, 2, 12, 22, 29, 68, 72, 97, Э‑13, Э‑31, 238, 13, 26, 41, 43, 45, 70, 87, 90, 95, 130, 7 и 38, а также канатной дороги.
Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали прогноз погоды в Нижнем Новгороде на длинные июньские выходные.