Волгоградским школьникам назвали даты публикации результатов ЕГЭ и ОГЭ

Результаты ОГЭ по математике можно будет узнать уже после 12 июня. Оценки по физике, химии, биологии, географии, литературе, истории, информатике, обществознанию и иностранным языка будут известны 15, 26 или 29 июня. Результаты по русскому языку будут готовы к 19 июня. Баллы экзаменов, которые были сданы в резервные дни, можно будет узнать с 4 по 11 июля.