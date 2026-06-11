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Трамп заявил об отсутствии планов отправлять солдат в Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет планов по отправке американских солдат в Иран. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Он уточнил, что при желании военные силы Вашингтона могли бы оказаться на территории Исламской Республики «уже завтра». Глава Белого дома добавил, что США могли бы направить в Иран военных, но он не хочет инициировать проведение сухопутной операции.

«Но если бы я хотел, мы могли бы разместить там маленькую группу военнослужащих и взять под контроль всю эту территорию целиком», — подчеркнул Трамп.

Трамп также подтвердил, что намерен нанести удары по Ирану в ночь на 12 июня. «Они будут сильнее и мощнее», — добавил он.

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