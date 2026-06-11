Трамп заявил об отсутствии планов отправлять солдат в Иран

«Но если бы я хотел, мы могли бы разместить там маленькую группу военнослужащих и взять под контроль всю эту территорию целиком», — подчеркнул Трамп.
Трамп также подтвердил, что намерен нанести удары по Ирану в ночь на 12 июня. «Они будут сильнее и мощнее», — добавил он.
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