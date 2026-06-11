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Нижегородской чиновнице дали условный срок за гибель ребенка

Бетонная плита упала на шестилетнего мальчика, который в тот момент шёл мимо вместе с отцом, — от полученных травм ребёнок скончался.

Суд Нижегородской области вынес приговор Светлане Шаховой — начальнику отдела предпринимательства и развития территории Автозаводского района Нижнего Новгорода. За проявленную халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ), которая привела к гибели ребёнка, ей назначили два года лишения свободы условно. Об этом сообщили в областном суде.

Трагедия случилась 9 августа 2025 года на улице Раевского: обрушились стена и крыша заброшенного гаража. Бетонная плита упала на шестилетнего мальчика, который в тот момент шёл мимо вместе с отцом, — от полученных травм ребёнок скончался.

По выводам суда, именно в зоне ответственности Шаховой было своевременное выявление аварийных объектов, однако опасный гараж вовремя не обнаружили и не обезвредили.

Ранее сообщалось, что дело Штокманов будут рассматривать в Нижнем Новгороде.