Нижегородской чиновнице дали условный срок за гибель ребенка

Суд Нижегородской области вынес приговор Светлане Шаховой — начальнику отдела предпринимательства и развития территории Автозаводского района Нижнего Новгорода. За проявленную халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ), которая привела к гибели ребёнка, ей назначили два года лишения свободы условно. Об этом сообщили в областном суде.