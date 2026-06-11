В Нижнем Новгороде стало на один безопасный пляж меньше

Тем не менее еще есть места, где разрешено плавать. В Канавинском районе для купания открыты пляжи на Больничном озере возле Московского шоссе, на Сортировочном озере на улице Архангельской, а также в зоне отдыха «Березовая роща». В Автозаводском районе горожане могут воспользоваться пляжами на озерах Паркового — первой и второй очереди, расположенных в Автозаводском парке. Для отдыха без купания подойдут территории у Оки на улице Фучика и у Пермяковского озера.