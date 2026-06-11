В Нижнем Новгороде стало на один безопасный пляж меньше

Лето в Нижнем Новгороде началось с неприятных новостей для любителей пляжного отдыха: список безопасных мест для купания сократился еще на одно место. Только недавно Мещерское озеро считалось одним из самых чистых водоемов и было излюбленным местом горожан, но в нынешнем сезоне Роспотребнадзор исключил его из перечня проверенных пляжей, сообщает Pravda-nn.ru.
Причина запрета купания в Мещерском озере — обильное разрастание водной растительности: камыша, рогоза, тростника и осоки. Провести расчистку территории невозможно, так как водоем имеет статус памятника природы регионального значения и находится в федеральной собственности. Решить вопрос со статусом и привести озеро в порядок планируют лишь к 2027 году.
Тем не менее еще есть места, где разрешено плавать. В Канавинском районе для купания открыты пляжи на Больничном озере возле Московского шоссе, на Сортировочном озере на улице Архангельской, а также в зоне отдыха «Березовая роща». В Автозаводском районе горожане могут воспользоваться пляжами на озерах Паркового — первой и второй очереди, расположенных в Автозаводском парке. Для отдыха без купания подойдут территории у Оки на улице Фучика и у Пермяковского озера.
Ситуация в Нижегородском районе менее благоприятна: здесь есть лишь одна пляжная зона, где можно только загорать — на набережной Гребного канала. В Советском районе купаться разрешено в озерах № 1 и № 3 на Щелоковском хуторе, тогда как озеро № 2 остается исключительно для отдыха.
Жители других районов тоже не лишены возможности искупаться. В Кстовском районе доступна пляжная зона на реке Кудьме в микрорайоне «Вишенки». В Ленинском можно поплавать в Силикатном озере, либо в затоне имени 25 лет Октября на реке Оке. На Бору проверку прошел пляж на озере Юрасовском. А вот в Выксе ситуация неутешительная: в Верхнем пруду запрещено купание по бактериологическим показателям.
В Сормовском районе изначально одобрили для купания четыре пляжа — на Пестичном, Лунском и Светлоярском озерах (в районе улиц Мокроусова и Гаугеля). Однако вскоре нижегородцы стали массово жаловаться на укусы церкарий в Светлоярском озере. Эти паразиты способны спровоцировать так называемый «зуд купальщика»: на коже появляются раздражение, пятна и сильный зуд, и особенно тяжело подобные реакции переносят дети.
В связи с обращениями граждан Роспотребнадзор передал информацию в комитет ветеринарии Нижегородской области для детального исследования качества воды. Если анализы подтвердят наличие паразитов, местные власти обязаны будут ограничить доступ к зоне купания.
Стоит отметить, что проблема с церкариями не нова для региона. В прошлом году их обнаружили в озерах ПКиО первой и второй очереди в Автозаводском парке, и тоже уже после того, как пляжи получили разрешение на эксплуатацию.