В Черняховске открыли бутик-отель в здании бывшей окружной больницы XIX века

По словам директора Центра «Мой бизнес» Калининград Кирилла Лило, на проведение работ и приспособление здания под гостиницу выделили около 200 миллионов рублей. «По условиям программы инвестор должен запустить хозяйственную деятельность в течение пяти лет, инвестор этого объекта сделал это раньше установленного срока. Отель уже принимает первых туристов, появились новые рабочие места, что положительно сказывается на развитии востока области», — отметил он.