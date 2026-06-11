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ОАЭ экстрадирует подозреваемую в мошенничестве при строительстве домов в Ростове

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по инициативе Генпрокуратуры России организовали выдачу гражданки России Надежды Чабановой, подозреваемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по инициативе Генпрокуратуры России организовали выдачу гражданки России Надежды Чабановой, подозреваемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что с 2003 по 2009 год госпожа Чабанова, занимая должность генерального директора коммерческой организации, совместно с другими лицами, включая супруга, привлекли деньги для возведения в Ростове-на-Дону пяти жилых многоквартирных домов. Однако супруги заведомо знали об отсутствии у фирм необходимых документов, без которых строительство недвижимости невозможно.

Общий размер причиненного 235 участникам долевого строительства ущерба составил 322 млн руб.

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