В удмуртском селе Сюмси состоится фестиваль-конкурс «Узы-Боры»

Республиканский фестиваль-конкурс «Узы-Боры» пройдет 11 июля в селе Сюмси Удмуртской Республики в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Мероприятие будет посвящено Году единства народов России и 200-летию населенного пункта, сообщили в администрации Сюмсинского района.
Участники смогут попробовать блюда с ягодами, поучаствовать в конкурсах и посетить культурную программу. Кроме того, на фестивале представят большой ягодный пирог весом более 30 кг и с диаметром 1,5 м.
Напомним, фестиваль «Узы-Боры» впервые прошел в 2018 году и с тех пор стал значимым событием для жителей республики. С тех пор фестиваль проводится ежегодно и привлекает участников не только из различных районов региона, но и из соседних областей, таких как Кировская, Пермская и Республика Татарстан. Основной целью фестиваля является сохранение и развитие национальной культуры и языков народов Удмуртии, а также продвижение событийного туризма в регионе. В рамках фестиваля проходят выставки, конкурсы и мастер-классы, на которых представлены разнообразные ягоды и кулинарные изделия.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.