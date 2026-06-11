В удмуртском селе Сюмси состоится фестиваль-конкурс «Узы-Боры»

Напомним, фестиваль «Узы-Боры» впервые прошел в 2018 году и с тех пор стал значимым событием для жителей республики. С тех пор фестиваль проводится ежегодно и привлекает участников не только из различных районов региона, но и из соседних областей, таких как Кировская, Пермская и Республика Татарстан. Основной целью фестиваля является сохранение и развитие национальной культуры и языков народов Удмуртии, а также продвижение событийного туризма в регионе. В рамках фестиваля проходят выставки, конкурсы и мастер-классы, на которых представлены разнообразные ягоды и кулинарные изделия.