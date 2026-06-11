Ветеринар рассказал о снижении аппетита у собак в жару

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Снижение аппетита у собаки в жару — это нормально, но если питомец не ест два дня, это может указывать на кишечную непроходимость или отравление, заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
«Собаки действительно могут меньше кушать в жару, даже устраивать себе разгрузочные дни. Это физиология, защитный эволюционный механизм — меньше потреблять калорий, чтобы не было перегрузки сердечно-сосудистой систем. Если собака один день не ест при отсутствии других симптомов — это допустимо. Но два дня — уже нет: это может указывать даже на кишечную непроходимость», — сказал Шеляков в беседе с 360.ru.
По словам ветеринара, летом увеличивается риск отравлений на улице: догхантеры разбрасывают приманки, а на улице больше биологических ядов (например, мертвые мыши). Если животное бодро и только пьет, но не ест, это допустимо не дольше суток, заключил Шеляков.