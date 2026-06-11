Ветеринар рассказал о снижении аппетита у собак в жару

«Собаки действительно могут меньше кушать в жару, даже устраивать себе разгрузочные дни. Это физиология, защитный эволюционный механизм — меньше потреблять калорий, чтобы не было перегрузки сердечно-сосудистой систем. Если собака один день не ест при отсутствии других симптомов — это допустимо. Но два дня — уже нет: это может указывать даже на кишечную непроходимость», — сказал Шеляков в беседе с 360.ru.