Роспотребнадзор назвал самые опасные по клещам районы Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается сезон активности клещей. По данным на 11 июня, в медицинские учреждения после укусов этих насекомых обратились уже 3249 человек, среди которых 887 детей. Наиболее высокая обращаемость зарегистрирована в Бору, Дзержинске, Ветлужском и Павловском округах, а также в Автозаводском, Приокском и Советском районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.