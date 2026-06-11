В Нижнем Новгороде стартовал шестой сезон фестиваля «Столица закатов»

В Нижний Новгород вернулся мультижанровый музыкальный фестиваль «Столица Закатов». Этим летом он традиционно проходит еженедельно — с пятницы по воскресенье — и объединяет несколько направлений: музыку, гастрономию, а также тематические события с образовательной и детской программами. Об этом сообщили в АНО «Центр 800».