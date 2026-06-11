В Нижнем Новгороде стартовал шестой сезон фестиваля «Столица закатов»

В Нижний Новгород вернулся мультижанровый музыкальный фестиваль «Столица Закатов». Этим летом он традиционно проходит еженедельно — с пятницы по воскресенье — и объединяет несколько направлений: музыку, гастрономию, а также тематические события с образовательной и детской программами. Об этом сообщили в АНО «Центр 800».
Открытие сезона состоялось концертом певицы Доры, которая выступила на сцене «Ракушка» в Александровском саду.
Для поклонников классической музыки в рамках фестиваля вновь проходит цикл «Музыка над Волгой» в Александровском саду. Так, 7 июня программа «Испания: Bienvenidos!» представила слушателям произведения испанских композиторов и известные мировые шедевры.
Проект «Соло на закате» в этом году охватывает сразу несколько благоустроенных городских площадок: Нижне-Волжскую набережную (напротив Академии «Маяк»), набережную Федоровского, Стрелку, территорию Кремля и Александровский сад. Кроме того, в программе появились новые форматы, в том числе занятия йогой на закате под живую музыку.
Также 6 июня стартовали дополнительные направления фестиваля: «Столица Закатов. Искра» в сквере Свердлова с детской барахолкой и «Столица Закатов. Гастрономическая Рождественская» на улице Рождественской.
Ранее сообщалось, что певица Дора выступила в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля «Столица закатов».
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