«Самокаты не должны ездить по тротуарам»: представитель кикшеринга — о развитии инфраструктуры в Калининграде

«Ограничить передвижение, скорость, парковки можно, но полноценно полностью запретить — нет, — сказала она. — И, к сожалению, у нас очень часто в СМИ любят, скажем так, рисовать только негативный образ самокатов, и мы тоже с этим боремся. Потому что победить негатив можно, рассказывая про культуру, про правила дорожного движения, про то, что самокаты, на самом деле, для многих стали основным средством передвижения. Сейчас очень многие политики говорят о том, что самокаты нужно запретить, набирая себе плюсики. И это действительно работает с гражданами, потому что это тема, которая триггерит. А триггерит, потому что нет инфраструктуры».