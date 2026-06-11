В мае в Калининградскую область ввезли около трёх тысяч тонн морепродуктов из других стран

За месяц в регион импортировали 2 450 тонн креветок. Продукция поступала из Эквадора, Аргентины, Вьетнама и Индии. Также в Калининградскую область ввезли 264,5 тонны мидий. Товар поставляли преимущественно из Чили. Кроме того, в регион поступило 74 тонны кальмаров из Перу.