В мае в Калининградскую область ввезли около трёх тысяч тонн морепродуктов из других стран. Основная доля поставок пришлась на креветки. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.
За месяц в регион импортировали 2 450 тонн креветок. Продукция поступала из Эквадора, Аргентины, Вьетнама и Индии. Также в Калининградскую область ввезли 264,5 тонны мидий. Товар поставляли преимущественно из Чили. Кроме того, в регион поступило 74 тонны кальмаров из Перу.
«Специалисты Россельхознадзора провели комплексную проверку каждой партии: изучены сопроводительные ветеринарные документы, выполнен визуальный осмотр продукции. Также были отобраны пробы для исследований на показатели безопасности», — рассказали в Россельхознадзоре.