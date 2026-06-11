В Дзержинске 507 школьников работают в трудовых бригадах

Лето для юных дзержинцев — это не только каникулы, но и возможность получить первый трудовой опыт, научиться работать в команде и заработать свои первые деньги. В этом году на базе всех 35 школ города организована работа лагерей дневного пребывания и подростковых трудовых бригад. Как отметил глава города Михаил Клинков, это важный социальный проект, который приносит реальную пользу и детям, и учебным заведениям.