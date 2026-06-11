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Операторов БПЛА будут обучать в нижегородском парке «Швейцария»

Новое отделение Центра военно-патриотического воспитания открыли в нижегородском парке «Швейцария».

Источник: Живем в Нижнем

Новое отделение Центра военно-патриотического воспитания открыли в нижегородском парке «Швейцария». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

На данный момент в Нижнем Новгороде работают три филиала центра. Здесь обучают будущих инженеров и операторов БПЛА. Кроме того, воспитанников учат 3D-моделированию, фехтованию и кинологии. Сейчас этими направлениями занимаются порядка 800 школьников.

В новом пространстве ребята будут осваивать пилотирование FPV-дронами, 3D-моделирование и печать, применение нейросетей, электронику и схемотехнику, программирование БПЛА. Сотрудники центра помогают воспитанникам с профориентацией — консультируют по вопросам поступления в ведущие технические вузы и военные училища.

«Мы посчитали: порядка двадцати тысяч ребят за год через нашу школу пройдет», — отметил начальник Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина Александр Найденов.

Напомним, резервисты «БАРС-НН» уничтожили четыре БПЛА в Нижегородской области за два дня.

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