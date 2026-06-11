В подмосковном Можайске началось обустройство «народных троп»

Всего в этом году в Можайском округе благоустроят восемь пешеходных коммуникаций: четыре в самом городе, а также в поселках Синичино, Колычево и деревне Ивакино. Эти тропы связывают важные объекты инфраструктуры, социальные учреждения и парки. Их обновление сделает передвижение жителей комфортным и безопасным. Ширина новых дорожек составит 2 м.