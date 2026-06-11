В подмосковном Можайске началось обустройство «народных троп»

Обустройство «народных троп» началось в Можайске Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Первые работы стартовали в поселке Центральной усадьбы совхоза «Синичино» на тропе от дома № 25 до дома № 3, ведущей к школе и детскому саду. Также в населенном пункте обновят дорожку между домов № 30 и № 34.
Всего в этом году в Можайском округе благоустроят восемь пешеходных коммуникаций: четыре в самом городе, а также в поселках Синичино, Колычево и деревне Ивакино. Эти тропы связывают важные объекты инфраструктуры, социальные учреждения и парки. Их обновление сделает передвижение жителей комфортным и безопасным. Ширина новых дорожек составит 2 м.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.