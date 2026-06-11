СМИ: израильские резервисты в Ливане столкнулись с острым дефицитом снаряжения

По словам офицера батальона 7481 Гиля Адмати, на протяжении двух с половиной лет бойцы не могли получить от армии каски, бронежилеты и приборы ночного видения. Кроме того, на передовой остро не хватает палаток, зимней одежды, питьевой воды и даже элементарных санитарных удобств. А при обстреле в районе населенного пункта Марун-эр-Рас, когда ранения получили командир батальона и двое солдат, военный медик вынужден был оказывать первую помощь с минимальным комплектом необходимых медикаментов.