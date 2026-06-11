СМИ: израильские резервисты в Ливане столкнулись с острым дефицитом снаряжения

Резервисты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), развернутые на юге Ливана, столкнулись с критическими перебоями в снабжении. Военнослужащие вынуждены закупать базовую экипировку, включая шлемы и тактические жилеты, за собственный счет или за счет частных пожертвований. Об этом сообщает ANNA NEWS со ссылкой на заявления израильских офицеров и публикации в местных СМИ.
По словам офицера батальона 7481 Гиля Адмати, на протяжении двух с половиной лет бойцы не могли получить от армии каски, бронежилеты и приборы ночного видения. Кроме того, на передовой остро не хватает палаток, зимней одежды, питьевой воды и даже элементарных санитарных удобств. А при обстреле в районе населенного пункта Марун-эр-Рас, когда ранения получили командир батальона и двое солдат, военный медик вынужден был оказывать первую помощь с минимальным комплектом необходимых медикаментов.
В ответ на критику командование ЦАХАЛ заявило, что жалоба принята к рассмотрению и будет проверена руководством Северного округа. При этом в ведомстве добавили, что «первичная проверка не выявила логистических пробелов, требующих немедленного вмешательства».
Ситуацию усугубляет решение ввести строгие ограничения на получение пожертвований от гражданских организаций под угрозой расследования военной разведки. Как рассказал израильскому телеканалу С14 один из военных, запрет на частную помощь в условиях реального дефицита ставит жизни солдат под угрозу.
Параллельно со снабженческим кризисом израильская армия переживает острую нехватку личного состава. Как сообщает газета Times of Israel, из-за затянувшихся боевых действий в секторе Газа и Ливане резервисты испытывают тяжелое моральное и физическое выгорание — многие из них вынуждены служить по 80−100 дней в году вместо плановых 55. Командование предупреждает, что без изменения законодательства резервная система может просто «рухнуть».