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МЧС предупредило нижегородцев о сильных дождях 11 июня

Непогода придет в регион в ближайшие часы.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие часы в Нижнем Новгороде и по области ожидаются сильные дожди. Непогода обрушится в ближайшие 1−3 часа и затянется как минимум до вечера 11 июня. Об этом информирует МЧС со ссылкой на Верхне-Волжское УГМС.

Из-за обильных дождей повышается риск локальных подтоплений. Под угрозой находятся низинные участки, дороги, низководные мосты, опоры ЛЭП, линии связи и сельхозугодья. Не исключены оползни и склоновые смывы.

Спасатели также прогнозируют рост числа ДТП, затруднения в работе транспорта и сбои в системе ЖКХ. Автомобилистов призывают снизить скорость: из-за плохой видимости, размокших обочин и скользкого покрытия возрастает риск заносов. Водителям советуют избегать низменных участков дороги.

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