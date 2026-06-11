Многодетная мать из Волгоградской области отсудила 300 тысяч рублей

Лилия Д. обратилась в суд, и тот встал на ее сторону. Судьи посчитали уважительной причиной пропуска срока занятость воспитанием ребенка и, главное, невыполнение обязанностей самим госорганом. Ведь именно соцзащита должна информировать граждан о мерах поддержки, а не ждать, пока те сами обо всем узнают.