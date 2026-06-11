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Многодетная мать из Волгоградской области отсудила 300 тысяч рублей

Женщина пропустила срок выплаты по вине соцзащиты, но суд восстановил ее права.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Старополтавского района Лилия Д. родила третьего ребенка в 2025 году и имела полное право на единовременную выплату в 300 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. Однако чиновники не предупредили женщину о положенных деньгах, и она пропустила шестимесячный срок для подачи заявления.

Специалисты Центра соцзащиты просто не рассказали многодетной матери о выплате и порядке ее оформления. Женщина узнала о деньгах случайно, когда время уже вышло. Вместо того чтобы помогать людям, чиновники фактически лишили семью положенной поддержки.

Лилия Д. обратилась в суд, и тот встал на ее сторону. Судьи посчитали уважительной причиной пропуска срока занятость воспитанием ребенка и, главное, невыполнение обязанностей самим госорганом. Ведь именно соцзащита должна информировать граждан о мерах поддержки, а не ждать, пока те сами обо всем узнают.

В итоге Старополтавский районный суд восстановил Лилии Д. срок для обращения за выплатой.