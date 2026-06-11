Абоненты Т2 могут обменивать минуты и гигабайты на билеты «Аэроэкспресса»

«Мы комплексно подготовились к сезону отпусков, чтобы наши абоненты не беспокоились о связи и комфорте в любых поездках. Совсем недавно мы громко рассказали о запуске бесплатного безлимитного интернета в 34 странах мира и отменили роуминг на исходящие звонки на все российские номера. А теперь делаем еще один шаг — запускаем возможность менять минуты и гигабайты на билеты “Аэроэкспресса”. Т2 стремится сделать путь до аэропорта максимально простым, быстрым и выгодным, превращая накопленные минуты и гигабайты в реальные возможности для комфортных путешествий».