Романовские дни в Перми открыла международная научная конференция

Международная научная конференция открыла в Перми традиционные Романовские дни.
Открытие конференции «Династия Романых: история рода и последнее царствование. К 425-летию ссылки окольничего Михаила Никитича Романова в Ныроб и 130-летию Священного Коронования Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны» прошло в Органном зале филармонии Перми.
Во время конференции состоятся VIII Пермские научно-образовательных чтения, а также — пройдёт пленарное заседание. Тема заседания — «Царствование Императора Николая II. Расцвет и крушение Российской Империи».
Сегодня же в Перми открыли передвижную выставку «Путь к святости», которую готовили в партнёрстве с Институтом всеобщей истории Российской академии наук. Экспозиция посвящена христианскому подвигу святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны. В ней раскрыта история её благотворительного служения, милосердия, рассказывается о покровительстве наукам и искусству, о миссионерской деятельности, профессиональном образовании, а также храмоздательстве совместно с супругом московским генерал-губернатором Великим Князем Сергеем Александровичем.
Эта выставка впервые была представлена в столице России и была приурочена к 160-летию Великой Княгини, а также — к 140летию венчания четы.
Открыл конференцию губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он рассказал о том, что в крае прилагаются все усилия, чтобы территория присутствия Романовых в Перми преображалась и создавались новые музейные центры, так как значительная часть края тесно связана с историей семьи Романовых.
Губернатор сказал, что нынешняя сессия посвящается времени правления императора Николая II. Он отметил, что это время было одновременно сложным и в то же время благоприятным для стремительного экономического роста территории, что в этот период был внесён большой вклад в развитие промышленности на Урале.
«В это время Прикамье стало одним из главных центров производства артиллерии и настоящим арсеналом Империи. Символом этого являлись Пермские пушечные заводы», — акцентировал глава региона.
Губернатор вспомнил о бывшем директоре Пермского государственного архива социально-политической истории — Сергее Неганове, который занимался сохранением истории и памяти семьи Романовых, и отметил, что впервые Романовские чтения в столице Прикамья открываются без него.
«Самым важным для него было то, что мы продолжаем эту работу. Он создал большую и замечательную команду. И его наследие живет и будет жить. А мы должны помнить о таких людях, как Сергей Васильевич», — подытожил губернатор.
О том, что научное сообщество в 2025 году потеряло двух значимых экспертов и ярких историков, сказала Председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. Речь идёт об историке, дипломате, писателе, Чрезвычайном и Полномочном после России в Кювейтене, Турции и Израиле, автору книги об игумене Серафиме (Кузнецове), о святых сёстрах Елизавете Фёдоровне и Александре Фёдоровне, научных работ об Императрице Марии Александровне — Петре Стегнии.
В интервью журналистам она сказала, как важно при изучении правления Императорского Дома Романовых исследовать истоки боярского рода. Рассказала также об итогах выездной сессии конференции, которая проходила в Чердыни, участники которой прошли маршрутом Ныроб-Соликамс-Чердынь.
«Сегодня мы открываем вторую часть конференции и говорим на крайне важные исследовательские темы, пытаемся понять, почему произошла гибель Империи, которая в 1913 году была одной из сильнейших в мире», — сказала Анна Громова.
Эксперт поблагодарила Дмитрия Махонина и Владыку Мефодия за возможность проведения Романовских дней в Пермском крае и отметила ценность того, что в Пермском края конференции по Императорскому Дому проходят два раза в год. Это даёт возможность открыто и непредвзято изучать и оценивать 300-летнюю эпоху истории России.
Свои доклады на конференции представят также ведущие историки, эксперты архивов, музейного сообщества из разных регионов России. Темой обсуждения участников станет период правления Императора Николая II во время пикового экономического, промышленного и научного подъёма в России, яркого времени в развитии образования, культуры и искусства. Участники обсудят нюансы внутренней политики Императора, коронацию 1896 года, а также благотворительную деятельность Дома Романовых в годы войны и события переломных 1917−1918 годов.
Традиционно в завершении Романовских дней пройдёт презентация сборников докладов VII Пермских научно-образовательных чтений «История Императорского Дома Романовых».
В Малом зале Культурно-делового центра (ул. Куйбышева, 14, 4 этаж) также состоятся две научные сессии конференции: «Увековечение памяти представителей Императорского Дома Романовых. Юбилеи и памятные даты» и «Великий Князь Михаил Александрович и Великий Князь Николай Константинович».Романовские дни в Пермском крае продолжатся 12 июня. Более подробнее по ссылке.