Романовские дни в Перми открыла международная научная конференция

Губернатор сказал, что нынешняя сессия посвящается времени правления императора Николая II. Он отметил, что это время было одновременно сложным и в то же время благоприятным для стремительного экономического роста территории, что в этот период был внесён большой вклад в развитие промышленности на Урале.