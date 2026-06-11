В Волгограде губернатор вручил госнаграды ветерану Медкову и академику Сергееву

— Все вы — по-настоящему профессионалы своего дела, которым еще раз говорим «спасибо» за преданность выбранному делу, за высокопрофессиональный и ответственный труд во благо Волгоградской области и всей нашей страны, — обратился к удостоенным высоких наград волгоградцам глава региона.