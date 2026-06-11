Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как защитить автомобиль от перегрева: советы для кубанских автолюбителей

Жителям Кубани напомнили о правилах защиты автомобиля в летнюю жару.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 70% 755 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни в Краснодаре ожидается температура до +29 °C, и эксперты предупреждают, что такая жара может быть опасной не только для человека, но и для автомобиля. Ежедневно по улицам города ездит более миллиона машин — для многих это единственный способ быстро добраться до нужных мест. Однако при сильной жаре даже надежное авто может выйти из строя или стать опасным для владельца.

При температуре воздуха +30 градусов салон можно буквально за 10 минут может раскалиться до +40−45 °C. Через час внутри автомобиля температура может подняться вдвое. Из-за этого повреждается кожаная обивка, а сенсорные приборные панели из-за перегрева начинают давать сбои.

Чтобы защитить машину, рекомендуется накрывать ее специальными светоотражающими чехлами или фольгированными экранами. Каркасные шторы и атермальная тонировка также помогают снизить нагрев салона, блокируя до 90% ультрафиолета.

Не стоит садиться в разогретую машину сразу после стоянки: салон становится токсичным из-за выделения вредных веществ из пластика и краски. Лучше проветрить салон и включить кондиционер, убедившись, что двигатель и уровень охлаждающей жидкости в порядке.

Обязательно следите за детьми и животными. Оставлять их в жаркую машину даже на короткое время опасно. За подобные действия предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность.