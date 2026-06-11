Как защитить автомобиль от перегрева: советы для кубанских автолюбителей

В ближайшие дни в Краснодаре ожидается температура до +29 °C, и эксперты предупреждают, что такая жара может быть опасной не только для человека, но и для автомобиля. Ежедневно по улицам города ездит более миллиона машин — для многих это единственный способ быстро добраться до нужных мест. Однако при сильной жаре даже надежное авто может выйти из строя или стать опасным для владельца.