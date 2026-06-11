Т2 внедрил отечественную систему документооборота для 13 тысяч сотрудников

Т2, российский оператор мобильной связи, завершил переход с зарубежного решения на отечественную систему управления бизнес-процессами и документооборотом. Компания внедрила ECM-платформу «СЭД ТЕЗИС» от разработчика «Хоулмонт», которая обрабатывает свыше 2 млн документов в сутки и выдерживает до 3 тысяч одновременных сессий.
Ранее, до конца 2023 года, документооборот оператора был построен на иностранном ПО. Однако из-за прекращения полноценной поддержки и отсутствия обновлений объем технического долга достиг десятков тысяч человеко-часов, что существенно замедляло развитие новых бизнес-функций.
Проект перехода занял около двух лет. В результате новая система обеспечивает стабильную работу для 13 тысяч сотрудников, поддерживает до 3 тысяч одновременных сессий и обрабатывает более 2 млн документов ежемесячно. Одним из ключевых итогов стало полное импортозамещение без остановки внутренних процессов компании.
При выборе платформы учитывались статус российского ПО, наличие открытого исходного кода и возможность интеграции с действующей ИТ-инфраструктурой. В ходе внедрения были разработаны пять крупных модулей, охватывающих кадровый и бухгалтерский документооборот, а также работу с данными абонентов и контрагентов. Использование Low-Code подхода позволило сократить объем программирования и ускорить внедрение изменений.
В компании также планируют дальнейшее развитие системы. Следующим этапом станет внедрение технологий искусственного интеллекта для автоматизации обработки и маршрутизации входящих документов.
Заместитель генерального директора по информационным технологиям Т2 Дмитрий Попов отметил, что переход на отечественную платформу стал важным этапом в стратегии импортозамещения. По его словам, компании удалось сократить технический долг, модернизировать архитектуру и ускорить разработку внутренних сервисов. Он добавил, что в ближайшее время планируется интеграция генеративных ИИ-инструментов для повышения эффективности работы с документами.
Product owner «СЭД ТЕЗИС» компании «Хоулмонт» Александр Воробьев подчеркнул, что проект потребовал высокой гибкости и тесного взаимодействия команд. Разработчики вендора работали совместно с командой Т2, что позволило к моменту запуска полностью подготовить специалистов оператора к самостоятельному развитию системы.