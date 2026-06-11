Т2 внедрил отечественную систему документооборота для 13 тысяч сотрудников

Заместитель генерального директора по информационным технологиям Т2 Дмитрий Попов отметил, что переход на отечественную платформу стал важным этапом в стратегии импортозамещения. По его словам, компании удалось сократить технический долг, модернизировать архитектуру и ускорить разработку внутренних сервисов. Он добавил, что в ближайшее время планируется интеграция генеративных ИИ-инструментов для повышения эффективности работы с документами.