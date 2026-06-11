Еще 15 населенных пунктов Калужской области подключат к интернету

Интернет появится еще в 15 малых населенных пунктах Калужской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в региональном министерстве цифрового развития. Соглашение о развитии цифровых технологий в регионе подписали губернатор области Владислав Шапша и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходил с 3 по 6 июня.
Документ предусматривает развитие цифровой инфраструктуры, внедрение современных технологий и отечественного программного обеспечения, а также повышение доступности цифровых сервисов для жителей и бизнеса.
За последние пять лет оператор построил в регионе почти 100 базовых станций, доступ к интернету получили более 20 тыс. жителей. В этом году планируется подключить еще 15 малых населенных пунктов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.