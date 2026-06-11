В Вязьме Смоленской области заработал модульный плавательный бассейн

Бассейн оборудован шестью плавательными дорожками, он доступен для местных жителей и профессиональных спортсменов, а также граждан с ограничениями по здоровью. В новом спортивном учреждении уже прошли первые соревнования — турнир по плаванию «Кубок города воинской славы Вязьмы», который объединил команды из Вязьмы, Волоколамска, Можайска, Наро-Фоминска, Ржева, а также Ярцева и Гагарина.