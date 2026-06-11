В Вязьме Смоленской области заработал модульный плавательный бассейн

Первый в России модульный плавательный бассейн открыли в Вязьме Смоленской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Новый объект войдет в состав спортивного кластера Вяземского муниципального округа. Бассейн расположен рядом со стадионом «Салют», в будущем там планируют открыть и другие спортивные объекты.
Бассейн оборудован шестью плавательными дорожками, он доступен для местных жителей и профессиональных спортсменов, а также граждан с ограничениями по здоровью. В новом спортивном учреждении уже прошли первые соревнования — турнир по плаванию «Кубок города воинской славы Вязьмы», который объединил команды из Вязьмы, Волоколамска, Можайска, Наро-Фоминска, Ржева, а также Ярцева и Гагарина.
Отметим, в настоящее время более половины жителей города системно занимаются физкультурой и спортом. В прошлом году прошло почти 200 соревнований, в которых приняли участие более 15 тыс. человек разного возраста.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.