Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россельхознадзор нашел нарушения, изучив состав мясной продукции двух калининградских производителей

Выданные ранее декларации о соответствии признаны недействительными.

Россельхознадзор нашел нарушения, изучив состав мясной продукции двух калининградских производителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отобранные пробы тщательно изучили в лаборатории и выявили несоответствие по сырьевому составу. Так, в одном случае обнаружили ДНК курицы, во втором — ДНК крупного рогатого скота и курицы, не заявленные в составе.

Россельхознадзора признал недействительными две декларации о соответствии на мясную продукцию. Производственные ветеринарно-сопроводительные документы были аннулированы.